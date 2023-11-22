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وقع عليها سقف البيت.. النيابة تحقق في إصابة "عجوز" بإمبابة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في انهيار جزئي بعقار سكني في منطقة إمبابة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية؛ للمعاينة والفحص والاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت في الحادث.

البداية عندما تلقى مدير قطاع الشمال اللواء إيهاب خلاف إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار داخل عقار بشارع المطار، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين من الفحص المبدئي انهيار سقف الطابق الأول لعقار مكون من 4 أدوار، مما أسفر عن إصابة سيدة تدعى عدلية نادر تبلغ من العمر 55 سنة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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