وقع عليها سقف البيت.. النيابة تحقق في إصابة "عجوز" بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في انهيار جزئي بعقار سكني في منطقة إمبابة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية؛ للمعاينة والفحص والاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت في الحادث.

البداية عندما تلقى مدير قطاع الشمال اللواء إيهاب خلاف إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار داخل عقار بشارع المطار، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين من الفحص المبدئي انهيار سقف الطابق الأول لعقار مكون من 4 أدوار، مما أسفر عن إصابة سيدة تدعى عدلية نادر تبلغ من العمر 55 سنة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.