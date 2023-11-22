ضبط شخصين حاولا تهريب مبالغ مالية وأقراص للخارج بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ، من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبي الجنسية")، أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.