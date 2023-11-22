أخفى جثته بعد تهشيم رأسه.. تفاصيل "جريمة الصديقين" بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل صديقه وإخفاء جثته في منشأة ناصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للجاني تهمتي القتل العمد والسرقة.

وقررت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.

كما أمرت بالتحرى حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتتبع خط سير المتهم.

وتبين من التحريات أن الجثة لشخص في عقده الثالث بحالة تعفن وكسر في الجمجمة.

وقال المتهم خلال التحقيقات إنه قتل المجني عليه لسرقته بسبب مروره بضائقة مالية.

وأوضح أنه استدعى صديقه إلى منزله وضربه على رأسه بمادة حادة ومن بعدها أخفى جثته داخل الشقة.

وأبلغ شقيق المجني عليه قسم الشرطة، ومن بعدها استدعى رجال الأمن صديقه لأنه كان آخر من اتصل به واعترف بجريمته.