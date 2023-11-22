الداخلية تكشف كواليس مقتل "بائع ألبان" على يد 3 من جيرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعدي 3 أشخاص على آخر مما أدى لوفاته بالدقهلية، وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بوفاة (بائع ألبان - مقيم بدائرة المركز إثر إصابته "بجروح قطعية متفرقة").

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (المجني عليه)، و (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، تعدوا خلالها عليه بأسلحة بيضاء وبالضرب بالأيدي فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.