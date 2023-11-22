رائحة غريبة تثير ذعر أهالي القرية الذكية.. والأمن يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت تحريات وفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل حالة الذعر التي أصابت موظفين بالقرية الذكية عقب انبعاث رائحة غريبة بأنحاء المكان، ما نتج عنه إخلاء بعض الموظفين منها.

وكشفت التحريات التي أُجريت تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أنه عقب رصد مديرية أمن الجيزة لحالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة تحركت قوة أمنية من مباحث مركز كرداسة لفحص ملابسات البلاغ وتبين أن شركة للغاز تقع بمحيط القرية الذكية تُجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعث منها تلك الرائحة.

والتقت قوات الأمن مع القائمين على شركة الغاز الذي أكد عدم حدوث انفجار أو تسريب وأن تلك الرائحة نتيجة عمل صيانة التانكات ولا تسبب أي أزمة.

وعن حالات الاختناق أكدت التحريات أن الأمن لم يتلقى بلاغات بوجود حالات إصابة وأن سيارات الإسعاف تواجدت بالقرية الذكية كنوع من التأمين في حالة وجود أي إصابات محتملة.

تم تحرير بالمحضر وجاري متابعة الحالة الأمنية بالقرية الذكية.