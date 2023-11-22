أخبار مصر

خطفوا مالك محل هواتف.. تفاصيل جريمة عصابة "السيدة والرجلين" بالبساتين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في واقعة احتجاز شخص وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة، وسرقة محله في البساتين.

والمتهمون في القضية شخصين وسيدة؛ استدرجوا المجني عليه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة كرها عنه بسلاح أبيض واحتجازه داخل الشقة.

وفق التحقيقات توجه المتهمون إلى محل الهواتف الخاص بالمجني عليه وسرقوا 14 هاتفا محمولا.

واعترف المتهمون بعد ضبطهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه.

ورد المتهمون إلى الشرطة إيصالات الأمانة والهواتف المسروقة، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا