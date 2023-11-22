خطفوا مالك محل هواتف.. تفاصيل جريمة عصابة "السيدة والرجلين" بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في واقعة احتجاز شخص وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة، وسرقة محله في البساتين.

والمتهمون في القضية شخصين وسيدة؛ استدرجوا المجني عليه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة كرها عنه بسلاح أبيض واحتجازه داخل الشقة.

وفق التحقيقات توجه المتهمون إلى محل الهواتف الخاص بالمجني عليه وسرقوا 14 هاتفا محمولا.

واعترف المتهمون بعد ضبطهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه.

ورد المتهمون إلى الشرطة إيصالات الأمانة والهواتف المسروقة، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.