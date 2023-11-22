خالد يطلب تطليق زوجته: "بتخوني وشفت خيال عشقيها خارج من أوضة النوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قام "خالد.م"، 36 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ويطلب فيها تطليق زوجته، ويبرر طلبه: "شوفت خيال خارج من الأوضة وبعدها ضربتني على دماغي".

يروى الزوج قصته لمصراوي قائلاً: تزوجت من "عايدة.م"، 34 سنة، ربة منزل، زواج تقليدي، بعدما تم ترشيحه من بعض السيدات المتواجدة بالمصنع الذي أعمل بيه، وبعد التعارف وجدتها مناسبة للزواج، وبعد شهور قليلة، تم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية.

يكمل خالد: وجدتها حنونة وتريد المعيشة بكل الطرق، فحاولت إسعادها، لكن ماخفى كان أعظم، زوجتي على علاقة بشاب لم أعلم هويته حتى الآن، وخلال زواجنا الذي دام سنة فقط، لم أجد عليها علامات تجعلني أشك بها، نهائياً.

يشكو الزوج زوجته أمام محكمة الأسرة، ويفسر تلك اللحظة التي فكر فيها في الانفصال عنها، بعدما دخل المنزل بعد الانتهاء من العمل، لاحظ الارتباك على زوجته وبعد الجلوس لخلع ملابسه لاحظ حركة بغرفة النوم وخيال طالع منها، وبعد سؤالي عما يتواجد بالمنزل، فقدت الوعي نتيجة الضرب من الخلف بعصا خشبية.

تختتم الزوجة: بعد الإفاقة تصرف أهلي مع زوجتي بكل الطرق لإبعادها حتى لا أفقد صواب وأقوم بقتلها وبعد التفكير، حاولت الطلاق بكل الطرق لكن أهلها يمنعوني، فلم يكن أمامي وقتها إلا الذهاب إلى محاكم الأسرة، لاتخاذ الاجراءات القانونية.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر ضد زوجته، بعدما قامت بتهديدي بالقتل، وحملت الدعوى رقم 365 لسنة 2022، ومازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.