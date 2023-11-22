أبو الغيط يرحب بنجاح الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ( د ب أ )

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين لدى الطرفين.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

وأكد أبو الغيط ، في بيان صحفي اليوم أورده جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد لدوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط.

وأشار أبو الغيط أن "العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقًا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل".