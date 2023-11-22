الصحة العالمية: لم تعد هناك بقعة واحدة آمنة للمدنيين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنه لم تعد هناك بقعة واحدة آمنة للمدنيين في غزة، بالتزامن مع مرور ما يزيد عن 45 يومًا على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

وأضاف المنظري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "لا يمكننا أن نغفل طبيعة هذا الصراع العبثي، فما يحدث يؤكد أنه لم تعد هناك بقعة واحدة آمنة للمدنيين في غزة اليوم، بمن فيهم الزملاء في المنظمة والأمم المتحدة، الذين يفقدون حياتهم وهو يحتمون بجدران منازلهم، وفي المخيمات، والملاجئ، وحتى أثناء تلقي الرعاية في المستشفيات".

ونعى المدير الإقليمي للصحة العالمية، الموظفة بالمنظمة ديما الحاج، التي توفيت أمس، جراء تعرض منزل والديْها للقصف.

وأضاف: "توفي في القصف أيضًا زوجها وطفلها الرضيع 6 أشهر، وأكثر من 50 فردًا آخر من عائلتها كانوا يبحثون معًا عن ملاذ آمن".