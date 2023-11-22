شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية - أردنية بالقاهرة اليوم بين الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، مباحثات قمة بالقاهرة اليوم.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.