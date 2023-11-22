شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر لـ "السيسى": معك ونؤيدك فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قفزات جبارة في مختلف المجالات في الوقت الذي كانت فيه السفينة في مهب رياح عاتية، مؤكدًا أن المسار الذى اتخذه الرئيس في قيادة البلاد كان المسار الصحيح.

جاءت تصريحات رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد محمد جبران، خلال كلمته موجهًا رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "لست وحدك.. عمال مصر الشرفاء خلفك ومعك ويأيدونك في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن قناعة راسخة بأنك الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة القادمة".



أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمل خلال المؤتمر



أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمل



أعلام مصر تزين مؤتمر نقابة الخدمات الإدارية



أعلام مصر مع الحاضرين تعبيرا عن دعم الرئيس السيسى



افتتاح فاعليات المؤتمر بالقرآن الكريم



افتتاح مؤتمر نقابة الخدمات الإدارية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



العاملين بالخدمات الإدارية رافعين أعلام مصر



القيادات الدينية خلال المؤتمر



جانب من الحاضرين بالمؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



صور الرئيس السيسى تزين مؤتمر الخدمات الإدارية



صور ولافتات دعم الرئيس السيسى



لافتة نقابة الخدمات الإدارية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



محمد جبران رئيس اتحاد العمل وهشام المهيرى رئيس النقابة



محمد جبران رئيس اتحاد العمل وهشام المهيرى



محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر



مؤتمر نقابة الخدمات الإدارية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر