شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لم نشهد حربا شرسة مثل حرب غزة منذ إنشاء المنظمة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت، نحن هدفنا هو الوقاية من الأمراض، ولا يوجد أى سبب أو مبرر يسمح بهذه الهجمات لأنها ضد القوانين الإنسانية، مضيفة أن المنظمة هدفها تعزيز المرافق الصحية فى الدول، وهو ما يحدث في وقت السلم والحرب، وحماية المراكز الصحية وتقديم الخدمات الصحية للمصابين أو الخدمات الصحية الأساسية، وفى غزة لازال تحتاج الى خدمات أساسية، ويجب على إسرائيل أن تتوقف بشكل حاسم على التعدى على أى مرافق صحية والمرضى.
وأوضحت، أنه من الأهمية توفير الرعاية الصحية في المستشفيات، وهناك بعثات تقوم بمهمات والتقارير تشير إلى الوضع الكارثى الموجود فى غزة، بالإضافة إلى عدم توفير المياه والنظافة والذى ينتج عنها انتشار الأمراض التنفسية والأوبئة فى أماكن اللاجئين التى تفتقد لكل الأدوات الصحية.
وقالت إنه آخر أسبوعين، بدأت دخول 160 شاحنة من المعدات الطبية وهى نسبة قليلة لا تمثل سوى 10% من الاحتياجات في غزة، والمنظمة تعمل من بداية الأزمة، موضحة أن الهدنة الإنسانية يمكن أن يسمح فيها بدخول المساعدات وتعزيز الوضع الصحى، ويجب تأمين سلامة المرضى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز