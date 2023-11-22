شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لم نشهد حربا شرسة مثل حرب غزة منذ إنشاء المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن هذه الحرب فى غزة لم تحدث فى أى مكان فى العالم منذ أن تم إنشاء المنظمة، أى منذ أكثر من 75 عاما، موضحة، إنه منذ إنشائها لم ترى حربا شرسة مثل هذه الحرب.

وأضافت، نحن هدفنا هو الوقاية من الأمراض، ولا يوجد أى سبب أو مبرر يسمح بهذه الهجمات لأنها ضد القوانين الإنسانية، مضيفة أن المنظمة هدفها تعزيز المرافق الصحية فى الدول، وهو ما يحدث في وقت السلم والحرب، وحماية المراكز الصحية وتقديم الخدمات الصحية للمصابين أو الخدمات الصحية الأساسية، وفى غزة لازال تحتاج الى خدمات أساسية، ويجب على إسرائيل أن تتوقف بشكل حاسم على التعدى على أى مرافق صحية والمرضى.