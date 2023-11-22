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الصحة العالمية: لم نشهد حربا شرسة مثل حرب غزة منذ إنشاء المنظمة

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن هذه الحرب فى غزة لم تحدث فى أى مكان فى العالم منذ أن تم إنشاء المنظمة، أى منذ أكثر من 75 عاما، موضحة، إنه منذ إنشائها لم ترى حربا شرسة مثل هذه الحرب.

 

 

وأضافت، نحن هدفنا هو الوقاية من الأمراض، ولا يوجد أى سبب أو مبرر يسمح بهذه الهجمات لأنها ضد القوانين الإنسانية، مضيفة أن المنظمة هدفها تعزيز المرافق الصحية فى الدول، وهو ما يحدث في وقت السلم والحرب، وحماية المراكز الصحية وتقديم الخدمات الصحية للمصابين أو الخدمات الصحية الأساسية، وفى غزة لازال تحتاج الى خدمات أساسية، ويجب على إسرائيل أن تتوقف بشكل حاسم على التعدى على أى مرافق صحية والمرضى.

 

 

وذكرت مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم عن الطوارئ الصحية، أن هناك أزمة فى الوقود، وأيضا المياة النظيفة.

 

 

وأوضحت، أنه من الأهمية توفير الرعاية الصحية في المستشفيات، وهناك بعثات تقوم بمهمات والتقارير تشير إلى الوضع الكارثى الموجود فى غزة، بالإضافة إلى عدم توفير المياه والنظافة والذى ينتج عنها انتشار الأمراض التنفسية والأوبئة فى أماكن اللاجئين التى تفتقد لكل الأدوات الصحية.

 

 

وقالت إنه آخر أسبوعين، بدأت دخول 160 شاحنة من المعدات الطبية وهى نسبة قليلة لا تمثل سوى 10% من الاحتياجات في غزة، والمنظمة تعمل من بداية الأزمة، موضحة أن الهدنة الإنسانية يمكن أن يسمح فيها بدخول المساعدات وتعزيز الوضع الصحى، ويجب تأمين سلامة المرضى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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