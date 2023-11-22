شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الهدنة فى قطاع غزة تبدأ غدا الساعة 10 صباحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة 10 صباحا.
وثمن المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حسبما ذكر المصدر.
وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.
وفجر اليوم الأربعاء، اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا أسرى في سجون الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز