شكرا لقرائتكم خبر عن غاز مصر: لا تسرب غاز بالقرية الذكية والرائحة المنتشرة مواد تضاف للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز فى منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هى خاصة بمواد الرائحة التى تضاف إلى الغاز الطبيعى والتى يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش. وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعى ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أى تسريب غاز.

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