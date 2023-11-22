شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتفاق الهدنة.. أمريكا تشدد على ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد البيت الأبيض على ضرورة زيادة تدفق المساعدات بشكل كبير إلى غزة وحماية المدنيين، وذلك عقب صفقة إسرائيل وحماس من أجل هدنة مؤقتة فى غزة وإطلاق سراح رهائن .

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء: بفضل قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من القادة، تم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس يوم 7 أكتوبر.

ورحبت هاريس بالالتزام الذي تعهدت به إسرائيل بدعم هدنة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وأضافت ليس لدينا أنا وبايدن أولوية أهم من سلامة الأمريكيين، ونرحب بأن اتفاق اليوم يعني عودة بعض الأمريكيين إلى ديارهم.

وجددت نائبة الرئيس الأمريكي التزام الولايات المتحدة تجاه هؤلاء الأمريكيين المحتجزين .