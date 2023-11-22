شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك مع 6 وزراء خارجية فى جلسة هامة مع الإعلام البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه شارك مع وزراء خارجية كل من: مصر و‎السعودية والأردن وفلسطين ‎وإندونيسيا ونيجيريا فى جلسة هامة مع الإعلام البريطانى قبل بدء محادثات اللجنة العربية - الإسلامية مع الجانب البريطاني ثم لاحقا اليوم أيضا في ‎فرنسا.

وكتب أبو الغيط، في تغريده اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس"،نسعى إلى توضيح الرؤية العربية بكافة عناصرها للرأي العام ومتخذي القرار كما كلفتنا بذلك ‎القمة العربية- الإسلامية.