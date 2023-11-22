شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك مع 6 وزراء خارجية فى جلسة هامة مع الإعلام البريطانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه شارك مع وزراء خارجية كل من: مصر والسعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا ونيجيريا فى جلسة هامة مع الإعلام البريطانى قبل بدء محادثات اللجنة العربية - الإسلامية مع الجانب البريطاني ثم لاحقا اليوم أيضا في فرنسا.
وكتب أبو الغيط، في تغريده اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس"،نسعى إلى توضيح الرؤية العربية بكافة عناصرها للرأي العام ومتخذي القرار كما كلفتنا بذلك القمة العربية- الإسلامية.
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