أخبار مصر

أبو الغيط يشارك مع 6 وزراء خارجية فى جلسة هامة مع الإعلام البريطانى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك مع 6 وزراء خارجية فى جلسة هامة مع الإعلام البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه شارك مع وزراء خارجية كل من: مصر و‎ والأردن وفلسطين ‎وإندونيسيا ونيجيريا فى جلسة هامة مع الإعلام البريطانى قبل بدء محادثات اللجنة العربية - الإسلامية مع الجانب البريطاني ثم لاحقا اليوم أيضا في ‎فرنسا. 

 

 

وكتب أبو الغيط، في تغريده اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس"،نسعى إلى توضيح الرؤية العربية بكافة عناصرها للرأي العام ومتخذي القرار كما كلفتنا بذلك ‎القمة العربية- الإسلامية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا