شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يفطر القلوب.. دفن 111 شهيدا فلسطينيا فى مقبرة جماعية بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفن عدد من الأطباء الفلسطينيين في منطقة خان يونس بقطاع غزة، الأربعاء، جثامين 111 شهيدا فلسطينيا في مقبرة جماعية، وذلك بعد احتجازهم من الاحتلال الاسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى بيت حانون.

وتبرز الصور التي نشرها عدد من الصحفيين الفلسطينيين عدد كبير من جثامين الشهداء تم نقلهم عبر حافلة ضخمة بشكل جماعي إلى منطقة خانيونس تمهيدا لدفنهم في مقبرة جماعية بمنطقة خانيونس.

يواصل الجيش الإسرائيلى جرائمه بحق المدنيين فى قطاع غزة خصوصا المستشفيات، وفى ظل تكثيف الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة خرج عدد كبير عن الخدمة جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تماما، فضلا عن رفض الجانب الإسرائيلى بدفن جثث الضحايا الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.

أكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش أن الوزارة واللجنة الحكومية المشتركة قررتا حفر مقبرة جماعية داخل مستشفى الشفاء، بعد أن منعت القوات الإسرائيلية التنسيق مع الهلال الأحمر لدخول الشاحنات لإخراج الشهداء من المستشفى لدفنهم.



دفن فلسطينيين في مقبرة جماعية



مقبرة جماعية لشهداء غزة في خان يونس