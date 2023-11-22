شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عناوين منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
1- 16 منفذ في الدقى بشارع نادى الصيد.
2- 9 منافذ لشباب الخريجين بشارع نادى الصيد.
3- 6 منافذ بشار الهرم – المطبعة.
4- منفذ في وحدة تقطيع – مزرعة كفر غطاطى .
5- منفذ مبنى جهاز التعبئة والاحصاء – شبرا.
6- منفذ بمبنى وزارة العدل بميدان لاظوغلي.
7- 2 منفذ بسوق العبور في محل فاكهه(278) بداخل السوق.
8- 9 منافذ ب ـ 6 أكتوبر في ابني بيتك المنطقة الثانية - ابني بيتك المنطقة (14)محل رقم (6)-المنطقة الثالثة سوق ابني بيتك.
10- 3 منافذ في 6 أكتوبر الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر.
11- 3 منافذ في سوق الجملة فاكهة وخضار رقم (246) سوق 6 أكتوبر.
12- منفذ في كورنيش النيل مستشفي السلام – المعادي.
13- 3 منافذ في التبين.
14- 3 منافذ في 15 مايو.
15- 7 منافذ في ابو رديس-أبو زنيمة- سانت كاترين- دهب -الطور-نويبع-طابا بجنوب سيناء.
16- منفذ في القناطر الخيرية بالقليوبية.
17-منفذ في العامرية -المتراس – الجمرك – الإسكندرية .
18- منفذ سخا - مزرعة سخا- كفر الشيخ.
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