شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية تستخدم لقتل البكتيريا وليس الفيروسات وتابعت: الكثيرون يستخدمون المضادات الحيوية لقتل الفيروسات، وهذا خطأ لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يسبب انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.
وقدمت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح الهامة لتقليل ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية والتى تضمنت:
- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية
- الالتزام بجرعات المضاد الحيوى الموصوفة
- استكمال البرنامج العلاجى بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن
- عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.
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