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هيئة الدواء: المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية تستخدم لقتل البكتيريا وليس الفيروسات وتابعت: الكثيرون يستخدمون المضادات الحيوية لقتل الفيروسات، وهذا خطأ لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يسبب انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. ​​

 

 

وقدمت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح الهامة لتقليل ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية والتى تضمنت: 

 

- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية

- الالتزام بجرعات المضاد الحيوى الموصوفة​​

- استكمال البرنامج العلاجى بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​​

- عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​​

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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