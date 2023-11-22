شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية النواب": مصر تدعم الحل الجذرى للقضية الفلسطينية قيادة وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجهود التي قامت بها مصر منذ بدء الأزمة في غزة في 7 أكتوبر الماضي، وانتهاءا بجهودها مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية التي كللت بهدنة إنسانية وتبادل المحتجزين، وجهود مميزة تؤكد دور مصر المحوري في إقرار السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الطماوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع محددات لحل القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين وبناء على مقررات الأمم المتحدة مع التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجيرالقسري للفلسطينيين، والتأكيد على عدم المساس بالأمن القومي المصري وأرض سيناء كخط أحمرلا يمكن المساس به أو تجاوزه.