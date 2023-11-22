شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد عمال مصر فى مؤتمر دعم السيسى: قطار التنمية فى كل المسارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحي شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن ما يقرب من 5 ملايين عامل بالجهاز الإدارى للدولة وكذا القطاع الخاص أعضاء بالنقابة، يؤيدون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية فى كل الأرجاء من أجل استكمال بناء مصر الرقمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية التى هى عنصر أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار أيضا فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبوؤا لأول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والنيابية.



أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمل خلال المؤتمر



أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمل



أعلام مصر تزين مؤتمر نقابة الخدمات الإدارية



أعلام مصر مع الحاضرين تعبيرا عن دعم الرئيس السيسى



افتتاح فاعليات المؤتمر بالقرآن الكريم



افتتاح مؤتمر نقابة الخدمات الإدارية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



العاملين بالخدمات الإدارية رافعين أعلام مصر



القيادات الدينية خلال المؤتمر



جانب من الحاضرين بالمؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



صور الرئيس السيسى تزين مؤتمر الخدمات الإدارية



صور ولافتات دعم الرئيس السيسى



لافتة نقابة الخدمات الإدارية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



محمد جبران رئيس اتحاد العمل وهشام المهيرى رئيس النقابة



محمد جبران رئيس اتحاد العمل وهشام المهيرى



محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر



مؤتمر نقابة الخدمات الإدارية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر