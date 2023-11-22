القومى للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بـ 5 محافظات

القاهرة - سامية سيد - نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، بمحافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفرالشيخ والمنوفية، والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.

وشارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان و إزالة ما ارتبط بالاذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و أطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.