شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية اليوم بكنيسة العذراء مريم بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بكنيسة السيدة العذراء ومارمينا بمدينة نصر، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.

وفى سياق متصل، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن ألمه لأجل الضحايا والشهداء والمصابين والمتعبين من جراء ما يحدث في الأراضي المقدسة، واصفًا إياها بأنها الأرض التي أنجبت الأنبياء والتلاميذ والرسل.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية دار الكتاب المقدس بمرور 140 سنة على بدء عملها بمصر.

وقال قداسته: "إن كنا يا إخوتي الأحباء ونحن نجتمع هنا ونفرح بعمل الله وبكلمته المقدسة ولكن قلوبنا تتألم من أجل الأرض التي أنجبت الأنبياء والتلاميذ والرسل وهؤلاء الذين كتبوا أسفار الكتاب المقدس، وهذه الأرض المقدسة التي نسمع عنها الصراع الدائر حاليا وآلامات الضحايا والشهداء والمصابينوالمجروحين والمتعبين، ونصلي أن يعطي الله نعمة وحكمة لكي تكون الأرض التي استقبلت أسفاره المقدسة والتي أوحى بها بروحه القدوس تكون محل للسلام وللفرح وللهدوء، نحن نصلي نحو إخوتنا المتألمين بكل نوع من الألم، ونصلي من من أجل أن يحفظ الله العقول في سلامه، فالذي يتجه إلى العنف والحرب والصراع هو إنسان بعيد عن الله، لأن الله هو ملك السلام ونحن نصلي ونقول "يا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا".

واستضافت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم الثلاثاء احتفالية دار الكتاب المقدس بمرور 140 سنة على بدء عملها بمصر، بحضور رؤساء الطوائف المسيحية.