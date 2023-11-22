شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنفاق 300 مليون جنيه على ملف إنشاء مواقف السرفيس الحضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع وتسويق الاكشاك التجارية لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الاكشاك والبارتشينات الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن الغير مستغلة لتوفير مناطق حضارية كمتنفس للمواطنين ومصدر يدر عائد إستثمارى للأنفاق على مشروعات التنمية.

وأشار اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع أن المحافظة تولى اهتمامآ بالغآ بملف تطوير مواقف السرفيس الحضارية حيث وصلت تكلفة أعمال التطوير والإنشاء للعديد من المواقف الحضارية حوالي 300 مليون جنيه مما ساهم في القضاء على المواقف العشوائية وخدمة حركة تنقل المواطنين بين مدن المحافظة وباقى المحافظات والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

ولفت بأنه تم توفير عدد من المناطق التجارية التى تضم أكشاك والبارتشينات الحضارية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن والمجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لإقامة مراكز خدمية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين إلي جانب تعظيم موارد المحافظة وتوفير مصدر يدر عائد إستثمارى للإنفاق منه على مشروعات التنمية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنبية علي المستأجرين بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة إستغلال المساحات الغير مستغلة في إنشاء اكشاك وبارتشينات حضارية مع مراعاة المظهر الحضارى والجمالى للمناطق المقامة بها وبالشكل الذى لا يعيق الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

ووجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الملتزمين مما يسهم في إقامة مشروعات أستثمارية تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والمستشار القانوني للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومدير ادارة التسويق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.