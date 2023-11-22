شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نشكر الحكومة المصرية على تقديم المساعدات للمرضى من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، إنه تم نقل 33 طفلا من الأطفال الخدج "المبتسرين" إلى مصر من مستشفى الشفاء لعلاجهم هناك، مضيفا: نأمل أن تتمكن المستشفيات في غزة من العمل بشكل جيد وفى ظل منظومة قوية.

وأضاف: "نشكر الحكومة المصرية على تقديم المساعدات للمرضى من غزة، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تحاول نقل المرضى من عدد من المستشفيات، وفريق العمل في غزة يعمل لتحقيق هذا الإجلاء، وهناك بعثة بمساعدة مع الهيئات الأخرى وهذه البعثة من أطباء بلا حدود، ومنظمة الصحة العالمية، وتساعد هذه البعثة في إجلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوى، وأمراض بالعمود الفقرى، موضحا أن هناك زملاء قد قتلوا، وهناك بعثة لتقييم الوضع في المستشفى الأهلى لتقديم يد المساعدة والمستشفى الإندونيسي، حيث إنه يتم نقل عدد من المرضى ونحن على اتصال بهم ونحاول أن نقدم المساعدات على مدى الأيام المقبلة.

ويذكر أن المؤتمر يعقد بشأن حالات الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط، حيث يتناول المؤتمر الوضع الصحى فى غزة والأمراض التى يمكن ان تتفشي، كما يستعرض المؤتمر الوضع الصحى فى السودان.

شارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط و الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في السودان.