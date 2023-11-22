شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة 14043 حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزالة 1972 مخالفة بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

وأكد التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضى وحتى 21 نوفمبر الجارى فى إزالة 1972 حالة بناء مخالف على مساحة حوالى 447 ألف متر مربع وكذا إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 804 فدان، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها المعنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لأى حالات تعدى على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة لان الدولة لا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم.

وقال اللواء هشام آمنة، إن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تواصل تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات، موضحًا أنه لن يتم السماح بأى تقاعس أو تهاون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أى مخالفات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى وكل من يثبت تورطه.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على استمرار الحملات بصفة يومية، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتواصل الدائم مع المحافظات والوزارات المعنية لإزالة أى تعديات فى مهدِها والعمل على التخلص منها فوراً وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، وحث جميع المواطنين على إحترام القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهى 0220544041- 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» وجميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم فى المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.