شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حملة السيسى: مصر شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية ما يزيد عن 7 آلاف مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أركان حرب صلاح المعداوي عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن حجم الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تتعدى الـ7 آلاف مشروع، تم إنجازهم نتيجة رؤية وأهداف واضحة تم وضعها وبسواعد الشعب المصري وعمال مصر العظماء والفلاحين وجميع فئات الشعب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي آمن بـ5 نقاط أساسية وعمل عليها خلال تلك الفترة وهي الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والاستدامة.

جاءت تصريحات عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحي شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن ما يقرب من 5 ملايين عامل بالجهاز الإدارى للدولة وكذا القطاع الخاص أعضاء بالنقابة، يؤيدون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية فى كل الأرجاء من أجل استكمال بناء مصر الرقمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية التى هى عنصر أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار أيضا فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبوؤا لأول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والنيابية.