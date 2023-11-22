شكرا لقرائتكم خبر عن شكري ووزراء دول عربية وإسلامية يبحثون في لندن تطورات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكري ووزراء دول عربية وإسلامية، لقاءا مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك ضمن الجولة الوزارية العربية والإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في غزة، وأهمية وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة للقطاع، وضرورة حماية المنشآت الحيوية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.