شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد والإنتاج المحلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكيميائي علاء يوسف رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي كميات السكر المستوردة التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 الف طن من إجمالي الكميات التي سيتم استيرادها خلال العام والتى تصل إلى 450 الف طن .

عَلى جانب اخر تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية للانتاج السكر المحلى من القصب يناير المقبل وانتاج السكر المحلى من البنجر فبراير 2024 مما يعزز المخزون الاستراتيجى من سلعة السكر بالتوازى مع تنفيذ الحكومة مبادرة تخفيض اسعار السلع الاساسية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية .

وكان جهاز حماية المستهلك قد أهاب بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.