شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: شتاء 2023 أعلى بـ1.4 درجة مئوية وأكثر دفئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن شتاء عام 2023 هو الأكثر دفئًا على الإطلاق حتى الآن، حيث إنه أعلى بحوالى 1.4 درجة مئوية من متوسط درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، وأن الشعور بالحاجة الملحة إلى العمل المناخي الطموح أكثر أهمية الآن من أى وقت مضى.

وأوضحت النشرة العالمية لمفاوضات الأرض التابعة للمعهد الدولى للتنمية المستدامة، أنه ستشهد مفاوضات المناخ في مؤتمرcop28 التي ستعقد فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي، الإمارات العربية المتحدة، سيكون لديهم جدول أعمال كامل، يركز على الانتهاء من أول تقييم عالمي بموجب اتفاقية باريس لعام 2015، وتفعيل ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار، وهدف جماعي كمي جديد بشأن تمويل المناخ، والهدف العالمي بشأن المناخ. التكيف، من بين أمور أخرى.

ستجتمع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في دبي، نهاية الشهر الحالي من اجل مواصلة رسم مسار الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، كما ستعتمد المناقشات على التقدم المحرز في الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP) الذي عقد في نوفمبر 2022 بمصر ، والدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI)، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA) ، التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) المنعقدة في يونيو 2023.