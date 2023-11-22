شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية يجتاز مراجعة متطلبات مواصفة إدارة الجودة ISO 9001 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة عن اجتياز معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مراجعة متطلبات الحصول على شهادة إدارة الجودة ISO 9001 :2015 للعام الثالث على التوالى مما يؤكد مدى التزام ادارة المعهد بتطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أنشطة وخدمات المعهد التدريبية والبحثية والإنتاجية والإرشادية المقدمة لخدمة المجتمع، حيث يضمن تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 بالمعهد.

أضاف أنها تحقق العديد من الفوائد منها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وضمان جودة الأعمال وتقليل التكاليف والهدر في الوقت و الأموال وزيادة الإنتاجية، وجودتها، وكذلك زيادة الثقة لدى متلقي الخدمة مما يؤدي إلى إرضاء العملاء بالإضافة إلى المساهمة في تأكيد السمعة الجيدة للمعهد محلياً و دولياً.

ووجه عرفات التهنئة لفريق العمل الذين لم يدخروا جهدا لتطوير منظومة الجودة و كذلك لجميع الباحثين والاداريين لاجتياز ووزير الزراعة لدعمهم المعهد وتذليل أي عقبات.