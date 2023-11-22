محافظ الجيزة: إنفاق 300 مليون جنيه على ملف إنشاء مواقف السرفيس الحضارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع وتسويق الأكشاك التجارية لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد؛ بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن غير المستغلة لتوفير مناطق حضارية كمتنفس للمواطنين ومصدر يدر عائدًا استثماريًّا للإنفاق على مشروعات التنمية.

وأشار اللواء أحمد راشد، خلال الاجتماع، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير مواقف السرفيس الحضارية؛ حيث وصلت تكلفة أعمال التطوير والإنشاء للعديد من المواقف الحضارية نحو ٣٠٠ مليون جنيه؛ مما أسهم في القضاء على المواقف العشوائية وخدمة حركة تنقل المواطنين بين مدن المحافظة وباقي المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

ولفت راشد إلى أنه تم توفير عدد من المناطق التجارية التي تضم أكشاكًا والبارتشينات الحضارية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن والمجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لإقامة مراكز خدمية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، إلى جانب تعظيم موارد المحافظة، وتوفير مصدر يدر عائدًا استثماريًّا للإنفاق منه على مشروعات التنمية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة استغلال المساحات غير المستغلة في إنشاء أكشاك وبارتشينات حضارية مع مراعاة المظهر الحضاري والجمالي للمناطق المقامة بها وبالشكل الذي لا يعيق الحركة المرورية بالشوارع والميادين .

ووجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات للمستثمرين الملتزمين؛ مما يسهم في إقامة مشروعات استثمارية تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة .