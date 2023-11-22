الصحة العالمية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن السودان يواجه الآن أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، على وقع الصراع بين الجيش والدعم السريع.

ووصف المنظري في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، السودان بأنه يشهد أحد أكثر الأزمات المنسية في العالم.

وقال إنه نزح في الآونة الأخيرة 6.3 ملايين شخص منذ 15 أبريل الماضي، كما نزح ما يقرب من 1.4 مليون من هؤلاء إلى بلدان مجاورة بوصفهم لاجئين.

وأضاف أن النزاع المسلح وانعدام الأمن، والهجمات على مرافق الرعاية الصحية، ونقص العاملين الصحيين والإمدادات الصحية أجبر 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع على التوقف التام، مما أرهق النظام الصحي بها إلى أقصى الحدود وحرم الشعب السوداني من حقه في الحصول على الرعاية الصحية.