ضبط 11 متهمًا بحوزتهم 35 كجم مخدرات وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 11 متهمًا، بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو) وكذا (7 فرد محلي، طلقتين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.