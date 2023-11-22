كيف تتصرف إن اكتشفت خيانة زوجتك؟ خبير قانوني يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

من السهل أن يتهم رجل زوجته بالخيانة مع أول خلاف شديد يقع بينهما، لكن من الصعب أن يثبته قانونًا في دعواه أمام محاكم الأسرة، اعتمد رجال في دعواهم على مكالمات حصلوا عليها بين الزوجة وعشيقها لكنها لا يعتد بها كسند قوي لإثبات جريمة الزنا التي تحتاج إلى حالة تلبس أو اعتراف أو شهادة شهود وتحليل الطب الشرعي.

ماذا يفعل الرجل إذا اكتشف خيانة زوجته؟

أوضح عبد الحميد رحيم، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة خلال حديثه لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن للزوج الحق في رفع دعوى أمام محكمة الأسرة إذا تمكن من إثبات بوادر لواقعة الزنا الممثلة في المادة رقم 276 من قانون العقوبات، وهي؛ وجود رسائل بين المتهم والزوجة بكلمات تثبت علاقة غير شرعية، وجود مكالمات هاتفية مسجلة تؤكد بوجود علاقة محرمة بين الزوجة والمتهم، وجود شاب فى مكان تابع للأعمال النسائية فقط وذلك يثبت وجود علاقة بينهما.

وقال "رحيم" إن لإثبات جريمة الزنا لابد من وجود أدلة قاطعة وأدلة مباشرة، وتكون الزوجة متلبسة بالجريمة في منزل الزوج أو مكان الجريمة أو العكس بالنسبة للزوج.

وأضاف أن حالة التلبس إثباتها يحتاج لوجود علاقة غرامية ورسائل غرامية، موضحًا أن لا يجوز للزوجة تحرير دعوى زنا ضد زوجها حال خيانته مع امرأة أخرى، إلا إذا تم ضبطه يمارس الزنا في منزل الزوجية.

وتابع أن إذا ثبت وقوع جريمة الزنا، يمكن للطرف المجني عليه رفع الحكم القانوني على مرتكب الجريمة إذا تنازل عن الدعوى المرفوعة، ولكن شرط قبول التنازل والصلح بين الطرفين هو استكمال الحياة الزوجية بين الطرفين، وذلك لتأكيد القبول الفعلي للمصالحة.

وتنص المادة رقم 276 من قانون العقوبات، على أن عقوبة جريمة الزنا هي الحبس لمدة 6 أشهر للزوج وسنتين للزوجة، وإذا تراجع الزوج، يتم إيقاف العقوبة حتى لو الحكم نهائي.