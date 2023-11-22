كيف خطط حارس لسرقة أموال ماكينات صرافة ببنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه بالقليوبية، من داخل سيارة نقل الأموال، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية، من (فني بشركة لنقل الأموال - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر)، والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلي بأنه حال استقلاله سيارة نقل أموال قيادة (سائق بذات الشركة - مقيم مركز شرطة طنطا - بالغربية)، وتواجدهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركاً السيارة لـ (حارس أمن بذات الشركة)، لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة (مليون و700 ألف جنيه) موضوعين داخل حقيبتين.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس الأمن "سالف الذكر" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبرفقته زوجته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن (مليون و 35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.