طلقة في الرأس.. وصلة مزاح 3 عراقيين تنتهي بكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

شهدت إحدى الحارات في العاصمة العراقية بغداد جريمة قتل مروعة، انتهت بمصرع شاب على يد صديقه.

وفي تفاصيل الواقعة، مازح 3 شباب بعضهم البعض بسلاح ناري.

وعلى نحو غير متوقع، انتهت وصلة المزاح بتصويب أحد الشبان للسلاح نحو صديقه، حتى أصابه برصاصة قاتلة في الرأس.

كان الجاني يجلس داخل سيارة، فيما وقف صديقاه خارجها، وما أن تحركت المركبة حتى أطلق الرصاص.

وبحسب وسائل إعلام محلية لم تحدد جهات التحقيق حتى اللحظة ملابسات الحادث، مع الإشارة إلى أن المجني عليه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما ضبطت جهات الأمن الجاني.

كما أبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من امتلاك الأسلحة النارية بشكل واسع بين المواطنين.