شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية: غرفة عمليات وحالة طوارئ حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث مؤتمر نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر برسالة إلى المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أكد فيها إيمانه بحكمته فى قيادة الدولة والدفاع بكل ما أوتي من قدرة رشيدة عن مصر والعروبة، معلنًا تأيبده لانتخابه رئيسا للبلاد لفترة قادمة، مجددًا العهد بالمضى قدما نحو الاستمرار فى التعمير والبناء بالجمهورية الجديدة والحفاظ على الهوية الوطنية بالعمل والإنتاج.

وقال هشام فاروق المهيرى رئيس المؤتمر: إنه من أجل مشاركة فعالة بالانتخابات الرئاسية فقد قرر مجلس ادارة النقابة العامة ما يلي:

-اعتماد انعقاد مجلس إدارة بشكل دائم وحتى الانتهاء من العرس الانتخابى الرئاسى وتحقيق الهدف المنشود بفوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح بمنصب رئيس الجمهورية.

-رفع حالة الطوارئ لأقصى حد لها بكل مواقع الخدمة النقابية ووضع كل الإمكانات والمكتسبات لخدمة العملية الانتخابية.

-تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر النقابة العامة وربطها بمثيلاتها الفرعية لتكون منبرًا للتواصل مع القواعد العمالية التى ستكون ولا شك بالصفوف الأولى فى الساعات الأولى أيام الانتخابات الرئاسية.

-تكليف سكرتارية الشباب بنشر الوعى بضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية بين شباب الطبقة العاملة من خلال صفحات التواصل الاجتماعى ذات الصلة بالشأن العمالى.

-تكليف أمينات المرأة بالتواصل مع نظرائهن بكل مواقع الإنتاج وحثهن على المشاركة بكثافة وانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيسا.

شهدت فاعليات المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، نخبة جليلة من هيئة الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسى ومحمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ود. أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات رئيس اتحاد العمال الاسبق ونواب وأعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية وأعضاء المجلس التنفيذى لنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية وهم حمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد للنقابة ولفيف من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية.