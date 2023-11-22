شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الأولى لمجلس شئون التعليم والطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الاولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وفي مستهل كلمته قدم الدكتور محمد ضياء الشكر إلى الدكتورة غادة فاروق حسن - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهودها المثمرة في القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الإنتقالية .

كما قام بتوجيه الشكر إلى الدكتور محمود المتينى - رئيس الجامعة السابق لجهوده المثمرة في تطوير الجامعة ، ووجه الشكر للدكتور عبد الفتاح محمد فتحى سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق لجهوده المثمرة في تطوير القطاع مثمنا الجهود التي بذلتها القيادات السابقة للجامعة، مؤكدا على ان استكمال هذه الإنجازات هو من أهم الأولويات للفترة القادمة.

و تم عرض موجزاً عن أعمال القبول بالجامعة وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية، بالإضافة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي ، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS و، وأكد على أهمية تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بطلاب الجامعة لسهولة التواصل بين الطالب والكلية.

كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة و دليل القياس والتقويم، كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية .