نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس يضع مكتسبات العامل وتنمية مهاراته محور اهتماماته

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القاهرة - سامية سيد - قال هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الوعى بأمن الوطن واستقراره وإعادة بناء مستقبله المشرق قضية مسلم بها ولا تفريط فيها مهما كانت حجم التضحيات والتحديات، وهذا ما جعلنى التقى بكم كي أؤكد أن استدعاء قوى الشعب العاملة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2014 نظرا للأخطار التى زالت من خلال قيادته الرشيدة تحتم علينا من واقع المسئولية تجاه مصرنا العزيزة إعادة انتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة قادمة، وذلك من أجل استكمال ثورة التصحيح الثانية نحو بناء وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة.

جاءت تصريحات نائب رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "المهيرى"، إننى وعهدى بكم.. أؤكد أنه لا شرف يعادل تلبية نداء الوطن وتحمل الواجب ولا قيمة تعادل انتماء المواطن واستعداده للذود عن أمته وقضاياها الا بالمشاركة الفاعلة فى صناعة القرار ولذلك فإن الأمانة تقتضى وبكل فخر وعزة أن أدعوكم الى المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى المقرر أجرائه شهر ديسمبر المقبل من أجل انتخاب رئيسا للبلاد.. فكونوا سفراء وقدوة للأجيال.

وشدد على أن مشوار العطاء الذى قطعت فيه مصر شوطا كبيرا سيقف التاريخ أمامه دهرا طويلا ليروى قصة دولة ضاعفت حجم اتساع رقعتها العمرانية من 7% إلى 14% بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يضع مكتسبات العامل وتنمية مهاراته محور اهتماماته فكانت قراراته المتكررة للعلاوات وأصحاب المعاشات فضلا عن زيادة الحد الادنى للأجر مرات عديدة بالإضافة لزيادة حد الإعفاء الضريبى مراعاة لأصحاب الدخول خاصة من الشباب.

وأوضح أن قطار الإنجازات وصناعة المستقبل الذى تناوله "حكاية وطن" مردوده يفوق التوقعات، فكم من مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وتجارية خرجت للنور ومعها تم توفير العديد من الوظائف وتغيرت معالم تتوافق وجغرافيا مصر الحديثة.