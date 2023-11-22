شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:
(سباقات الطلبة):
- سباق 50 م تحت الماء
المركز الأول - أدهم محي - الأكاديمية العربية.
- سباق 100 م زعانف مونو:
المركز الأول - زياد ياسر مصطفي - جامعة الإسكندرية.
- سباق 100 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - أحمد إيهاب علي - الأكاديمية العربية.
- سباق 400 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - أحمد طاهر السيد - جامعة الدلتا.
- سباق 400 م زعانف مونو:
المركز الأول - محمود وليد علي - جامعة عين شمس.
- سباق تتابع 4×100 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة القاهرة
- سباق 50 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول – أحمد إيهاب علي (الأكاديمية العربية)
- سباق 50 م زعانف مونو:
المركز الأول – عمر محمد محمود (جامعة حلوان)
- سباق 200 م زعانف مونو:
المركز الأول – محمود وليد علي (جامعة عين شمس)
- سباق 200 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول – يوسف فوزي (جامعة حلوان)
- سباق تتابع 4 ×100 م زعانف مونو:
المركز الأول :جامعة حلوان.
* (سباقات الطالبات)
- سباق 50 م تحت الماء:
المركز الأول - جودي شريف الماس - الجامعة اليابانية.
- سباق 100 م زعانف مونو:
المركز الأول - جميلة علي صابر - الأكاديمية العربية.
- سباق 100 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - بسملة صبحي محمد - جامعة حلوان.
- سباق 400 م زعانف مونو:
المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.
- سباق 400 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.
- سباق تتابع 4 ×100 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة القاهرة
- سباق تتابع مختلط ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة حلوان
- سباق 50 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول: بسملة صبحي محمد (جامعة حلوان)
- سباق 50 م زعانف مزدوجة:
المركز الأول – جيهان سعد عبد السلام ( الجامعة البريطانية)
- سباق 200 م زعانف مونو:
المركز الأول – جميلة علي صابر (الأكاديمية العربية)
- سباق 200م زعانف مزدوجة:
المركز الأول – لبني محمد حسن (جامعة بنها)
- سباق تتابع 4×100م زعانف مزدوجة:
المركز الأول: الجامعة البريطانية.
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