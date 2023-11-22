شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اختتمت فعاليات بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51"، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع جامعة القاهرة، خلال الفترة من 19 - 20 نوفمبر الجاري بجامعة القاهرة، بمشاركة 251 طالبًا وطالبة من 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية و56 مشرفًا ومدربًا و23 حكمًا من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لتحكيم البطولة، وبحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وإدارة النشاط الرياضي بجامعة القاهرة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

(سباقات الطلبة):

- سباق 50 م تحت الماء

المركز الأول - أدهم محي - الأكاديمية العربية.

- سباق 100 م زعانف مونو:

المركز الأول - زياد ياسر مصطفي - جامعة الإسكندرية.

- سباق 100 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - أحمد إيهاب علي - الأكاديمية العربية.

- سباق 400 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - أحمد طاهر السيد - جامعة الدلتا.

- سباق 400 م زعانف مونو:

المركز الأول - محمود وليد علي - جامعة عين شمس.

- سباق تتابع 4×100 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - جامعة القاهرة

- سباق 50 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول – أحمد إيهاب علي (الأكاديمية العربية)

- سباق 50 م زعانف مونو:

المركز الأول – عمر محمد محمود (جامعة حلوان)

- سباق 200 م زعانف مونو:

المركز الأول – محمود وليد علي (جامعة عين شمس)

- سباق 200 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول – يوسف فوزي (جامعة حلوان)

- سباق تتابع 4 ×100 م زعانف مونو:

المركز الأول :جامعة حلوان.

* (سباقات الطالبات)

- سباق 50 م تحت الماء:

المركز الأول - جودي شريف الماس - الجامعة اليابانية.

- سباق 100 م زعانف مونو:

المركز الأول - جميلة علي صابر - الأكاديمية العربية.

- سباق 100 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - بسملة صبحي محمد - جامعة حلوان.

- سباق 400 م زعانف مونو:

المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.

- سباق 400 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.

- سباق تتابع 4 ×100 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - جامعة القاهرة

- سباق تتابع مختلط ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:

المركز الأول - جامعة حلوان

- سباق 50 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول: بسملة صبحي محمد (جامعة حلوان)

- سباق 50 م زعانف مزدوجة:

المركز الأول – جيهان سعد عبد السلام ( الجامعة البريطانية)

- سباق 200 م زعانف مونو:

المركز الأول – جميلة علي صابر (الأكاديمية العربية)

- سباق 200م زعانف مزدوجة:

المركز الأول – لبني محمد حسن (جامعة بنها)

- سباق تتابع 4×100م زعانف مزدوجة:

المركز الأول: الجامعة البريطانية.