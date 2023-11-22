شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وتغيير لونها 29 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة جنح العطارين في الإسكندرية، تأجيل محاكمة المتهم "م.م.م" وشهرته حمو بيكا، إلى جلسة 29 نوفمبر الجارى للحكم، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرروية وضبط المخالفات المرورية ،حال تواجد السيارة رقم( س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل ،وباسيقاف السيارة وبسؤال قائدها " م.م.م" وشهرته حمو بيكا ، عن التراخيص ، أقر بعدم حملة ثمة تراخيص ، وأفاد أن رخصة قيادته تم سحبها سابقا في طريق الحمام ،وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة اودي برتقالي اللون وتم تغيير جوهري في لون السيارة الي اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة التسيير للسيارة ، وبعرضه علي النيابة، احضر رخصة التسيير للسيارة، وقرر أنه رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وان اللون الذهبي الموجود علي السيارة هو دعاية لاحدي الشركات والفاميه الموجود علي الزجاج ،هو لعدم رؤية الالتفاف حوله في الطريق العام من المعجبين ، وقررت ،إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ،إحالة الدعوي مع إخلاء سبيله.