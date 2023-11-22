الداخلية تكشف كواليس فيديو تعدي رجل شرطة على مواطن في سيناء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني، "جملةً وتفصيلًا"، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشأن تعدي أحد رجال الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء على أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته.

وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة مؤكدة "أنه بتاريخ 17 نوفمبر الجاري وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور اشتبهت في إحدى السيارات "مطموسة الأرقام وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة".

وباستيقافها وفحصها تبين أن قائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة دهب بدون بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة، وحمله رخصة تسيير "منتهية" وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض"، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.