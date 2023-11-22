السيسي: يجب إصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي واحتواء تنامي الديون للدول النامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما نشهده اليوم من أزمات، وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، إنما تتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم وتنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدولة النامية، وأصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه، وعلى رأس ذلك، إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة العشرين المنعقدة بالهند، أن ذلك بما يشمله من استحداث آليات التمويل الفعال، وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، ويضاف إلى ذلك، إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتعزيز قدرتها على التمويل وفقًا لأولويات الدول النامية، فضلًا عن ضرورة إحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل.