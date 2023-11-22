شكرا لقرائتكم خبر عن من الجد إلى الأحفاد.. 52 شهيدا من عائلة واحدة فى قصف إسرائيلى لمخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، الأربعاء، إن 52 فردا من عائلة واحدة استشهدوا فى يوم واحد بمخيم جباليا للاجئين شمالى قطاع غزة، خلال غارات إسرائيلية، بحسب سكاى نيوز.

وأضاف المالكى على هامش مؤتمر صحفى لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في لندن، إن "52 فردا من عائلة قدورة في جباليا استشهدوا هذا الصباح فقط".

وأوضح: "لدى قائمة الأسماء"، مؤكدا أن العائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد".