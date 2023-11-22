شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يتقدم بالشكر لمصر والرئيس السيسي على جهود دعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل العسومى رئيس البرلمان العربى في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "نتمنى أن تساعد الهدنة في إيصال مساعدات كبيرة إلى قطاع غزة ونواصل الجهود لأجل ذلك".

وقدم رئيس البرلمان العربى الشكر لجهود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات إلى أبنائه، مشيرا إلى أنه يجب أن يتحرك المجتمع الدولى للتصدى لجرائم إسرائيل بقطاع غزة الذى شهد استشهاد الآلاف من أبنائه وغالبيتهم من النساء والأطفال.