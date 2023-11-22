شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطلق كتابا استرشاديا للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة الصحة العالمية كتاب المنظمة الإرشادي لاستخدام المضادات الحيوية وفقًا لفئات الإتاحة والمراقبة والاحتياط، وذلك لتقديم إرشادات بشأن استخدام المضادات الحيوية وتحسين وصف المضادات الحيوية على الصعيد العالمى.

ويقدم الكتاب إرشادات موجزة ومسندة بالبيّنات بشأن اختيار المضادات الحيوية، والجرعة، وطريقة الإعطاء، ومدة العلاج لأكثر من 30 عدوى سريرية هي الأكثر شيوعًا بين الأطفال والبالغين فى كل من مرافق الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

وفي نهاية المطاف، فإن الوصف والاستخدام المناسبين للمضادات الحيوية هما سبيل الوقاية من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارها.

وقالت المنظمة: "تشكل مقاومة مضادات الميكروبات(AMR) تهديدًا للصحة والتنمية في العالم، وتساهم في وفاة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام، إن الاستخدام غير المناسب والإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدى إلى زيادة فى مقاومة مضادات الميكروبات ويكون له تأثير ضارعلى فعالية هذه الأدوية الحيوية، ومن خلال خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، تعمل منظمة الصحة العالمية على تحسين مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات والحد من الاستهلاك غير المناسب للمضادات الحيوية.

هناك حاجة معترف بها لموارد عالية الجودة لتحسين وصف المضادات الحيوية على مستوى العالم، ولتلبية هذه الحاجة، اتبعت منظمة الصحة العالمية نهجا عمليا لوضع إرشادات قابلة للتنفيذ لاستخدام المضادات الحيوية التجريبية.

يوفر كتاب منظمة الصحة العالمية (الوصول والمراقبة والاحتياط) للمضادات الحيوية إرشادات موجزة قائمة على الأدلة بشأن اختيار المضاد الحيوي والجرعة وطريقة الإعطاء ومدة العلاج لأكثر من 30 من أنواع العدوى السريرية الأكثر شيوعًا بين الأطفال والبالغين في كل من الرعاية الصحية الأولية وإعدادات المستشفيات، موضحة، إن المعلومات الواردة في الكتاب تدعم التوصيات المتعلقة بالمضادات الحيوية المدرجة في قوائم منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية والأدوية الأساسية للأطفال وتصنيف منظمة الصحة العالمية للمضادات الحيوية.

كتاب منظمة الصحة العالمية AWaRe للمضادات الحيوية مصحوب برسوم بيانية موجزة لكل عدوى لكل من البالغين والأطفال والتي توفر دليلاً مرجعيًا سريعًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية في نقطة الرعاية.