شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لم نر أدلة لوجود فصائل فلسطينية بمستشفيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الأربعاء، إن العالم لم يرى حتى الآن أى أدلة لوجود الفصائل الفلسطينية بالمستشفيات والمساجد بغزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى زعمت وجود غرفة عمليات للفصائل الفلسطينية داخل مستشفى الشفاء فى غزة.

وأعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

كما أسفر القصف الإسرائيلى عن استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

وقال المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، إنه فى ظل تركيز الجيش الإسرائيلى على استهداف المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان 26 مستشفى و55 مركزا صحيا، كما واستهدف الجيش الإسرائيلى 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 35 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

ووفقا لآخر إحصائية بلغ عدد المفقودين فى قطاع غزة جراء قصف المبانى والمنشآت المدينة نحو 7 آلاف مفقود بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.