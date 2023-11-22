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إشادة عالمية بجهود مصر وقطر فى الهدنة بين حماس وإسرائيل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - لاقت التوصل لهدنة إنسانية فى قطاع غزة والوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن، إشادات دولية وإقلييمية بجهود مصر وقطر فى التوصل لذلك بين حماس وإسرائيل. 

وجاءت الإشادات كالتالى:

-  رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالإعلان عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة إنسانية فى قطاع غزة

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- أستراليا تشكر مصر لدعم المدنيين بغزة وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية وونج إن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام كان "خطوة مهمة وضرورية"، ويجب على الجميع العمل من أجل "سلام دائم وطويل الأمد"

-  مارك روتة رئيس وزراء هولندا قدم الشكر لمصر وقطر على اتفاق الهدنة وتحرير الأسرى وعلى جهود خفض التصعيد فى قطاع غزة

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- اليمن يرحب بإعلان التوصل لاتفاق هدنة إنسانية فى قطاع غزة، وأشادت الخارجية اليمنية بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية فى التوصل لإعلان الهدنة.

- اليونان ترحب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين بحسب بيان جورج جيرابيتريتيس وزير الخارجية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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