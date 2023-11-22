شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق ربان سفينة وآخر للمفتى لجلبهما 18 مليون قرص ترامادول مخدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم ، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب ، بإجماع الآراء بإحالة أوراق كل من "س.ج.ي"، و" س.ف.ب" الي مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي بالنسبة للمتهمين، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم ،لاتهامهم في جلب مواد مخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1773 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الميناء ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،بضبط شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة داخل3 حاويات سفينة داخل ميناء الإسكندرية.

تبين من التحقيقات، أن التحريات السرية لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية توصلت إلى ورود سفينة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد التوكيلات الملاحية ومشمولها بضائع عامة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ،فتم استصدار إذن من النيابة العامة، لجرد وتفتيش مشمول السفينة، وعقب تنفيذ القرار من خلال ضباط مكافحة المخدرات ولجنة مشكلة من الجمارك ، عثر على عدد كبير من الكراتين من الأقراص المخدرة داخل حاويات بالسفينة ،وتبين قيام كل من المتهم الأول " س.ج.ي" اجنبي قبطان السفينة و المتهم الثاني " س.ف.ب" اجنبي المدير التنفيذي للسفينة ، بجلب الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات لترويجها داخل القطر المصري ، وتم التحفظ على الثلاث حاويات ،وبحصر أعداد الأقراص المخدرة، تبين أنهم حوالي 18.336.100 قرص، ( ثماني عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وستين ومائة قرصا )، لعقاري 225 Royal، و 225 Tamol ، وهي أقراص مخدرة لمادة الترامادول ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها .